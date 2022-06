Jessica Alves ha deciso di farlo davvero: “Cambierà tutto”, le sue parole (Di venerdì 17 giugno 2022) Jessica Alves continua il suo percorso di transizione: ora si è recata in Thailandia per sottoporsi ad un intervento molto importante. Il mondo intero l’ha conosciuta anni fa come Rodrigo, il Ken umano che tanto ha fatto discutere per l’infinita lista di interventi chirurgici a cui si è sottoposto nella sua vita al fine di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 17 giugno 2022)continua il suo percorso di transizione: ora si è recata in Thailandia per sottoporsi ad un intervento molto importante. Il mondo intero l’ha conosciuta anni fa come Rodrigo, il Ken umano che tanto ha fatto discutere per l’infinita lista di interventi chirurgici a cui si è sottoposto nella sua vita al fine di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

zazoomblog : Jessica Alves pronta a volare in Thailandia: ‘Voglio fare un impianto d’utero’ - #Jessica #Alves #pronta #volare - Affaritaliani : Jessica Alves: “Ora che sono donna voglio un figlio' - FOTO - BITCHYFit : Jessica Alves vola in Tailandia per un'operazione molto particolare - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: 'Questa è una cosa che volevo fare da tempo. Sono certa che cambierà tutto' - occhio_notizie : 'Questa è una cosa che volevo fare da tempo. Sono certa che cambierà tutto' -