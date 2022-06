IX Trofeo Principato di Monaco: sfida fra Regine del mare a San Marco (Di venerdì 17 giugno 2022) Oggi nella Sala Grande della Giunta di Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia, è stata presentato il IX Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP Paribas Wealth Management.. L’evento è promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia, dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco in Italia e dallo Yacht Club Venezia. IX Trofeo Principato di Monaco: due regate in calendario Per il settimo anno il Trofeo Principato di Monaco si rivolge alle imbarcazioni classiche con due regate da disputare, sabato 25 e domenica 26 giugno. Grande novità di quest’anno è la partecipazione di due dei ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 17 giugno 2022) Oggi nella Sala Grande della Giunta di Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia, è stata presentato il IXdile Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP Paribas Wealth Management.. L’evento è promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario deldia Venezia, dalla Direzione del Turismo e dei Congressi deldiin Italia e dallo Yacht Club Venezia. IXdi: due regate in calendario Per il settimo anno ildisi rivolge alle imbarcazioni classiche con due regate da disputare, sabato 25 e domenica 26 giugno. Grande novità di quest’anno è la partecipazione di due dei ...

