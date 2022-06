Italiano-Fiorentina, momento di gelo: c’è già l’ombra del sostituto! (Di venerdì 17 giugno 2022) momento di gelo tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina per quanto riguarda il rinnovo dell’ex tecnico dello Spezia. Nonostante un’ottima stagione e il settimo posto il futuro di Italiano è tutt’altro che sicuro. Infatti secondo quanto riferito da Aldrefo Pedullà su SportItalia l’email che ha ricevuto l’allenatore della Fiorentina è arrivata con cifre diverse rispetto a quanto avevano stabilito. L’allenatore chiede 2,5 milioni di euro la Fiorentina è passata da 1,250 milioni a 1,5 e non ha intenzione di spostarsi da quella cifra. La situazione è in una fase di pericoloso stallo Italiano, Fiorentina, futuro Se la situazione non si dovesse risolvere tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina, i viola ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022)ditra Vincenzoe laper quanto riguarda il rinnovo dell’ex tecnico dello Spezia. Nonostante un’ottima stagione e il settimo posto il futuro diè tutt’altro che sicuro. Infatti secondo quanto riferito da Aldrefo Pedullà su SportItalia l’email che ha ricevuto l’allenatore dellaè arrivata con cifre diverse rispetto a quanto avevano stabilito. L’allenatore chiede 2,5 milioni di euro laè passata da 1,250 milioni a 1,5 e non ha intenzione di spostarsi da quella cifra. La situazione è in una fase di pericoloso stallo, futuro Se la situazione non si dovesse risolvere tra Vincenzoe la, i viola ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Gelo tra #Italiano e la #Fiorentina: distanza di un milione tra domanda e offerta sull’ingaggio. Si proverà a ricuc… - DiMarzio : .@acffiorentina, intesa di massima per il rinnovo di #Italiano fino al 2025: i dettagli - DublinRoma : Esiste altro tweet sfigato così? #Fiorentina #Italiano - Spezia_1906 : ?? Sempre più gelo fra #Italiano e #Fiorentina sulla questione rinnovo ?? C'è chi parla addirittura di cambio in panc… - sestini69 : Premesso che meglio di De Zerbi come eventuale sostituto è impossibile fare... La totale assenza di serietà, organi… -