Italia-Germania oggi volley femminile: orario, tv, programma, streaming Nations League 2022 (Di venerdì 17 giugno 2022) oggi venerdì 17 giugno si disputa Italia-Germania, match valido per la Nations League 2022 di volley femminile. Prosegue la seconda settimana di gare a Brasilia, le azzurre tornano in campo dopo la vittoria di lusso contro la Serbia e la sfida alla Repubblica Dominicana. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine tedesca, l’obiettivo è quello di conquistare un nuovo successo e continuare a inseguire con convinzione la qualificazione alla Final Eight di questa competizione internazionale itinerante. L’Italia si affiderà come sempre alla fuoriclasse Paola Egonu, che potrà essere supportata in attacco da Alice Degradi, Caterina Bosetti, Miriam Sylla. La coppia di centrali composta da Anna ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)venerdì 17 giugno si disputa, match valido per ladi. Prosegue la seconda settimana di gare a Brasilia, le azzurre tornano in campo dopo la vittoria di lusso contro la Serbia e la sfida alla Repubblica Dominicana. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine tedesca, l’obiettivo è quello di conquistare un nuovo successo e continuare a inseguire con convinzione la qualificazione alla Final Eight di questa competizione internazionale itinerante. L’si affiderà come sempre alla fuoriclasse Paola Egonu, che potrà essere supportata in attacco da Alice Degradi, Caterina Bosetti, Miriam Sylla. La coppia di centrali composta da Anna ...

