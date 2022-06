Italia-Germania 4 a 3. L’anniversario della Partita del Secolo. La rete di Rivera è stata la più emozionante della storia azzurra? (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ il compleanno di Italia-Germania 4 a 3. Cinquantadue anni orsono l’Italia viveva una notte magica. L’anno prima una notte con il fiato sospeso per lo sbarco sulla Luna. Nel 1970 la diretta televisiva di Italia-Germania 4 a 3. Erano gli anni della televisione in bianco e nero quelli di Italia-Germania 4 a 3. Le trasmissioni dell’unico canale nazionale si concludevano non oltre le 23.00 perché il giorno successivo si andava a lavorare. Ed i bimbi a letto dopo Carosello. Italia-Germania 4 a 3 . Quella notte avrebbe però stravolto ogni regola. I televisori sarebbero restati accesi tutta la notte: Italia – Germania 4 a 3 era una volta epocale proprio come lo sbarco ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) E’ il compleanno di4 a 3. Cinquantadue anni orsono l’viveva una notte magica. L’anno prima una notte con il fiato sospeso per lo sbarco sulla Luna. Nel 1970 la diretta televisiva di4 a 3. Erano gli annitelevisione in bianco e nero quelli di4 a 3. Le trasmissioni dell’unico canale nazionale si concludevano non oltre le 23.00 perché il giorno successivo si andava a lavorare. Ed i bimbi a letto dopo Carosello.4 a 3 . Quella notte avrebbe però stravolto ogni regola. I televisori sarebbero restati accesi tutta la notte:4 a 3 era una volta epocale proprio come lo sbarco ...

