Italia-Germania 4-3 | Rivera manda gli azzurri in finale – 17 giugno 1970 – VIDEO

Il 17 giugno 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico l'Italia di Ferruccio Valcareggi supera 4-3 la Germania e vola in finale al Mondiale Una partita iconica. Forse una delle più conosciute a livello mondiale. La semifinale del Mondiale messicano tra Italia e Germania è stata una gara storica, passata alla storia proprio come La Partita del secolo. Per arrivare a giocare la finale con il Brasile i ragazzi del commissario tecnico Ferruccio Valcareggi devono sudare sette camicie per superare gli agguerriti tedeschi. Il match si gioca in condizioni davvero proibitive, ad un'altezza di 2200 metri sul livello dl mare e con un tasso di umidità elevatissimo. Per questo dopo il vantaggio iniziale di Boninsegna al 9?

