Italia, emergenza siccità: "Danni per 2 miliardi di euro"

Roma, 17 giu – In Italia è emergenza siccità. Secondo le ultime stime Coldiretti pubblicate su Tgcom24, la situazione potrebbe diventare molto seria.

emergenza siccità, i possibili Danni

L'emergenza della siccità coinvolge molte regioni, da Nord a Sud. Si ritrova nella meridionale Calabria come nella settentrionalissima Lombardia, in Abruzzo, e poi in Veneto e nell'Emilia-romagna. La stima di Coldiretti è impietosa: la mancanza di acqua nei campi rischia di generare Danni per circa 2 miliardi di euro, a causa del calo dei raccolti. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio chiede a Roma addirittura lo stato di calamità per il settore agricolo.

La situazione nelle regioni

In Puglia, Toscana e ...

