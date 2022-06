Italia e Usa insieme verso la Luna. Le parole di Nelson e Saccoccia (Di venerdì 17 giugno 2022) “Quella con l’Italia è una collaborazione straordinaria”, parola dell’amministratore della Nasa, Bill Nelson, nel corso della conferenza stampa rilasciata insieme al presidente dell’Agenzia spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma. “È un momento fantastico, con le collaborazioni tra Italia e Stati Uniti al loro apice, insieme stiamo avviando un viaggio per tornare, per restare, sulla Luna”, ha ribadito il presidente Saccoccia, richiamando come, tra l’altro, la presenza in questo momento dell’astronauta Italiana dell’Esa, Samantha Cristoforetti, sulla Stazione spaziale internazionale sia la conferma tangibile di questa stretta collaborazione. Per il Chargé d’affaires ad interim, ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) “Quella con l’è una collaborazione straordinaria”, parola dell’amministratore della Nasa, Bill, nel corso della conferenza stampa rilasciataal presidente dell’Agenzia spazialena, Giorgio, all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma. “È un momento fantastico, con le collaborazioni trae Stati Uniti al loro apice,stiamo avviando un viaggio per tornare, per restare, sulla”, ha ribadito il presidente, richiamando come, tra l’altro, la presenza in questo momento dell’astronautana dell’Esa, Samantha Cristoforetti, sulla Stazione spaziale internazionale sia la conferma tangibile di questa stretta collaborazione. Per il Chargé d’affaires ad interim, ...

Pubblicità

vaticannews_it : #Vaticano Il bilancio 2021 dell'Obolo di San Pietro, la colletta che sostiene il ministero e la carità del #Papa ne… - classcnbc : DRAGHI: LA RUSSIA USA IL GAS A SCOPI POLITICI Sono bugie quelle della Russia, che taglia le forniture di anche all… - Iannis2003 : @SignorErnesto Noterai che l'Italia si distacca dagli altri Paesi in realtà da primavera 2021 a oggi. Non c'è stato… - MarioItaliano18 : RT @Wikileaks_Ita: Se #Assange muore saranno responsabili oltre a #USA #UK #Svezia #Ecuador, anche paesi #EU scendiletto #USA che non si so… - fabder : RT @InnovazioneGov: ???????? Il Ministro #Colao ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Gina Raimondo @SecRaimondo, Segretario al Commercio degli St… -