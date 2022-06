Italia addio, è ora di trasferirsi | I posti dove con 500 euro al mese vivi da re (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Italia è un Paese caro. Fra tasse, costo altissimo della vita e stipendi bloccati, vivere una vita decente in Italia è sempre più complicato. Ecco perché moltissime persone (pensionati, dipendenti autonomi e liberi professionisti che lavorano in smart) stanno scegliendo di trasferirsi altrove. Ma dove? Ecco alcuni posti dove si può vivere bene con meno di 500 euro al mese… Al mondo ci sono un mucchio di luoghi incantevoli o di nazioni interessanti dove poter vivere a costo ridotto. Città economiche, dove gli affitti costano il giusto e la spesa è sempre abbordabile. Nuove mete, dove poter inaugurare un’esistenza libera da pensieri e preoccupazioni. Scappare dall’Italia. ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 17 giugno 2022) L’è un Paese caro. Fra tasse, costo altissimo della vita e stipendi bloccati, vivere una vita decente inè sempre più complicato. Ecco perché moltissime persone (pensionati, dipendenti autonomi e liberi professionisti che lavorano in smart) stanno scegliendo dialtrove. Ma? Ecco alcunisi può vivere bene con meno di 500al… Al mondo ci sono un mucchio di luoghi incantevoli o di nazioni interessantipoter vivere a costo ridotto. Città economiche,gli affitti costano il giusto e la spesa è sempre abbordabile. Nuove mete,poter inaugurare un’esistenza libera da pensieri e preoccupazioni. Scappare dall’. ...

