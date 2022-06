Ita: Bruno Bossio (Pd), 'soluzione call center non facile, bene lavoro Pd e ministro Orlando' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Dopo mesi di confronto e una trattativa molto complessa, finalmente una buona notizia: salvi i lavoratori e le lavoratrici, ex Almaviva dei call center di Rende e Palermo". Ad affermarlo la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Il raggiungimento dell'accordo firmato ieri sera rappresenta un risultato per nulla semplice e scontato che è costato, in queste lunghe settimane momenti di aspra discussione tra le parti. Grazie alla determinazione del ministro Andrea Orlando, delle parti sociali e a una forte iniziativa del gruppo parlamentare del Pd portata avanti dalla presidente della commissione lavoro, Romina Mura, da me e dal collega Miceli, attraverso interrogazioni e articolati interventi in tutte le sedi istituzionali, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Dopo mesi di confronto e una trattativa molto complessa, finalmente una buona notizia: salvi i lavoratori e le lavoratrici, ex Almaviva deidi Rende e Palermo". Ad affermarlo la parlamentare del Pd, Enza, che aggiunge: "Il raggiungimento dell'accordo firmato ieri sera rappresenta un risultato per nulla semplice e scontato che è costato, in queste lunghe settimane momenti di aspra discussione tra le parti. Grazie alla determinazione delAndrea, delle parti sociali e a una forte iniziativa del gruppo parlamentare del Pd portata avanti dalla presidente della commissione, Romina Mura, da me e dal collega Miceli, attraverso interrogazioni e articolati interventi in tutte le sedi istituzionali, ...

Pubblicità

Greenpeace_ITA : Il Brasile è immerso in un contesto che rasenta la barbarie e questo non può continuare. Greenpeace ripudia questo… - Greenpeace_ITA : Greenpeace chiede al governo brasiliano @govbrazil, @JusticaGovBR, @policiafederal, @Ambrasile tutti gli sforzi pos… - TV7Benevento : Ita: Bruno Bossio (Pd), 'soluzione call center non facile, bene lavoro Pd e ministro Orlando' -… - Greenpeace_ITA : Il Brasile è immerso in un contesto che rasenta la barbarie e questo non può continuare. Greenpeace ripudia questo… - Kantar_ITA : Bruno Bertelli ci racconta la collaborazione con @Barilla e @Kantar per il lancio di Bronzo e il lavoro di riposizi… -