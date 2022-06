Isolamento positivi covid, Lopalco: “Stop bloccherebbe interi settori” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Lo Stop all’Isolamento dei positivi a Sars-CoV-2 “significherebbe mettere a rischio diverse attività essenziali. Immaginate quali rischi di contagio se si dovesse bloccare ogni controllo sul personale di volo o sul personale sanitario. Nel corso delle ondate, che continueranno ad esserci, si bloccherebbero settori importanti della società”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’università del Salento. Lopalco ricorda che “l’Isolamento dei positivi e la quarantena dei contatti sono misure di sanità pubblica che si applicano a tutte le malattie infettive contagiose. Non ha senso dire Stop a queste misure, perché significherebbe minare uno degli elementi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Loall’deia Sars-CoV-2 “significherebbe mettere a rischio diverse attività essenziali. Immaginate quali rischi di contagio se si dovesse bloccare ogni controllo sul personale di volo o sul personale sanitario. Nel corso delle ondate, che continueranno ad esserci, siroimportanti della società”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’università del Salento.ricorda che “l’deie la quarantena dei contatti sono misure di sanità pubblica che si applicano a tutte le malattie infettive contagiose. Non ha senso direa queste misure, perché significherebbe minare uno degli elementi ...

