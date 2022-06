Isola dei Famosi, Lory Del Santo sul presunto addio al fidanzato: ecco cosa è successo (Di venerdì 17 giugno 2022) Stop in diretta alla storia d’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. La showgirl ha lasciato, durante una puntata del programma, il suo fidanzato. In molti hanno pensato che questo fosse un teatrino montatao ad hoc da Lory e, quando il portale The Pipol ha chiesto all’ex naufraga: «Vi siete lasciati?», Del Santo ha risposto: «Io Marco non lo vedo e non lo sento da lunedì. Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…». Sembra, dunque, che sia tutto vero. Ed emergono anche le motiviazioni: «Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi». E ha aggiunto: «Credevo e speravo che “L’Isola dei Famosi” fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 giugno 2022) Stop in diretta alla storia d’amore traDele Marco Cucolo. La showgirl ha lasciato, durante una puntata del programma, il suo. In molti hanno pensato che questo fosse un teatrino montatao ad hoc dae, quando il portale The Pipol ha chiesto all’ex naufraga: «Vi siete lasciati?», Delha risposto: «Io Marco non lo vedo e non lo sento da lunedì. Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…». Sembra, dunque, che sia tutto vero. Ed emergono anche le motiviazioni: «Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi». E ha aggiunto: «Credevo e speravo che “L’dei” fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro ...

