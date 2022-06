Isola dei Famosi | la naufraga lo ha ammesso sottovoce | purtroppo però l’hanno sentita tutti

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 17 giugno 2022) In occasione dell’ultima puntata dell’ ‘dei’, andata in onda lunedì sera, una ex concorrente in studio si è lasciata andare a un’ammissione involontaria a microfono acceso. Che cosa è accaduto? Di chi si tratta? L’ ‘dei’ sta giungendo alla fine dopo quasi tre mesi di gioco. Il reality show condotto da Ilary Blasi – giunto quest’anno alla sedicesima edizione – è partito lo scorso 21 marzo e si concluderà fra pochi giorni, precisamente il prossimo 27 giugno. In tutto saranno ben 99 giorni di ‘naufragio’!dei– AltranotiziaMa che cosa è accaduto in studio nel corso dell’ultima puntata andata in onda in diretta su Canale 5 lunedì sera?dei: ecco la confessione involontaria! L’ ...