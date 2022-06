Isola Bisentina | finalmente riapre al pubblico “l’antica Agarthi” degli Etruschi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 17 giugno 2022) Viterbo, 17 giu – La Tuscia viterbese è un territorio magico e antichissimo. La patriaracchiude segreti e misteri, molti dei quali ancora da svelare. Tra i tanti laghi presenti in questa zona del centro Italia, ve n’è uno in particolare che da sempre affascina per bellezza, vastità e storia. Stiamo parlando del lago di Bolsena, al cui interno si trova un’affascinantefino ad oggi interdetta ai visitatori. E’ l’. Un gioiello di ben 17 ettari. La più grande tra le due isole del lago di Bolsena (e Martana). Questo lembo di terra sulle acque laziali vanta una storia antichissima. Seguendo il mito della Terra Cava, una leggenda etrusca infatti narra che l’celebrava l’ingresso al regno sotterraneo di ...