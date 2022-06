' Io | l' Ape e quei gelati venduti on the road' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

l_ape_rosa : @Agostino35 Ho avuto figli tardi quindi per la maggior parte della vita adulta sono stata quella che non capiva e c… - Stefania291165 : Il na na na del refrain di una canzone orecchiabile. Il gh gh gh del piccolino che lalla. Il fr fr fr dello stormir… -

LA NAZIONE

La storia di 'Marta Tutta Panna': 'Così mi sono reinventata gelataia dopo il Covid. Dopo il dolore regalo sorrisi alle ...Fare una visura catastale Effettuando una visura catastale, potrete consultare tuttidati ... La classe energetica Un altro documento fondamentale è l'(attestato di prestazione energetica). Il ... "Io, l’Ape e quei gelati venduti on the road" È già la collezione di NFT più ambita al mondo, ma il Bored Ape Yacht Club sta diventando qualcos’altro: una proprietà intellettuale estremamente lucrativa. Mentre gli acquirenti si precipitano a tras ...Castelfranco Emilia (Modena), 17 giugno 2022 - Incidente mortale ieri mattina, verso le 9, sulla tangenziale di Castelfranco Emilia, all’altezza dello svincolo per via Muzza Corona (al chilometro 136) ...