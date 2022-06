Inter, vicino il sold out di abbonamenti per la prossima stagione (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Inter è davvero vicino al sold out di abbonamenti per la prossima stagione di A, quando mancano ancora due mesi all’inizio del campionato. I tifosi neroazzurri infatti stanno prendendo d’assalto i tagliandi disponibili, con oltre 33mila già venduti e solo 5mila ancora disponibili. Anche quest’ultimi però sembrano essere destinati a sparire in fretta, dimostrando l’entusiasmo presente in tutto il popolo neroazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) L’è davveroalout diper ladi A, quando mancano ancora due mesi all’inizio del campionato. I tifosi neroazzurri infatti stanno prendendo d’assalto i tagliandi disponibili, con oltre 33mila già venduti e solo 5mila ancora disponibili. Anche quest’ultimi però sembrano essere destinati a sparire in fretta, dimostrando l’entusiasmo presente in tutto il popolo neroazzurro. SportFace.

