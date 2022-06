Inter, Sensi in via d’uscita: su di lui alcuni club di Serie A (Di venerdì 17 giugno 2022) Stefano Sensi difficilmente rimarrà all’Inter per la prossima stagione: sul centrocampista nerazzurro ci sono vari club di Serie A Continua il giro di cessioni in casa Inter. Dopo Gagliardini, anche Sensi è pronto a fare le valigie. Secondo quanto risulta da La Nazione, la Fiorentina sta sondando il giocatore per compensare la partenza di Torreira. Non soltanto la Viola, perchè anche il Monza è sulle tracce del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Stefanodifficilmente rimarrà all’per la prossima stagione: sul centrocampista nerazzurro ci sono varidiA Continua il giro di cessioni in casa. Dopo Gagliardini, ancheè pronto a fare le valigie. Secondo quanto risulta da La Nazione, la Fiorentina sta sondando il giocatore per compensare la partenza di Torreira. Non soltanto la Viola, perchè anche il Monza è sulle tracce del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Inter, Sensi in via d’uscita: su di lui alcuni club di Serie A - dell_inter : Stessa società che ha buttato nel WC soldi per Nainggolan (cartellino, ingaggio, Zaniolo), Kolarov, Vidal, Joao Mar… - Cafeponci : Comunque se #Marotta riesce a piazzare #Dumfries (40 mln, Chelsea?) #Sensi (15 mln, Monza) #Pinamonti (25 mln, ha s… - fcin1908it : Inter, sondaggi dal Monza per Gagliardini e Sensi - Luxgraph : Fiorentina, per il dopo-Torreira sale la candidatura di Sensi -