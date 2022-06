Inter, Sconcerti: “Vediamo se conviveranno assieme Dybala e Company” (Di venerdì 17 giugno 2022) Inter, Sconcerti- Ad oggi ha parlato in maniera davvero importante della squadra Inter, Sconcerti che ha messo un quesito in atto. LE SUE PAROLE Che ne pensa delle parole di Totti su Dybala, Zaniolo e Maldini? “Di Dybala sa la verità ma non la dice, farebbe pensare che forse sarebbe voluto venire alla Roma. Su Zaniolo non si capisce. Sono una serie di indovinelli difficili da decifrare. Su Maldini è chiaro, lui avrebbe sempre voluto fare il mercato. L’esperienza di grandi calciatori è molto utile, dice bene, ma non tutti gli ex calciatori sono capaci in questo. Quello che ha fatto Maldini è il massimo possibile. Che ne calcio servano persone di calcio è vero”. Lukaku-Dybala: l’ad dell’Inter Antonello ha detto che tutto si può, se sostenibile. Per lei è ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 17 giugno 2022)- Ad oggi ha parlato in maniera davvero importante della squadrache ha messo un quesito in atto. LE SUE PAROLE Che ne pensa delle parole di Totti su, Zaniolo e Maldini? “Disa la verità ma non la dice, farebbe pensare che forse sarebbe voluto venire alla Roma. Su Zaniolo non si capisce. Sono una serie di indovinelli difficili da decifrare. Su Maldini è chiaro, lui avrebbe sempre voluto fare il mercato. L’esperienza di grandi calciatori è molto utile, dice bene, ma non tutti gli ex calciatori sono capaci in questo. Quello che ha fatto Maldini è il massimo possibile. Che ne calcio servano persone di calcio è vero”. Lukaku-: l’ad dell’Antonello ha detto che tutto si può, se sostenibile. Per lei è ...

Pubblicità

infoitsport : Sconcerti: «Dybala? Forse voleva la Roma! Inter non ha preso nessuno» - internewsit : Sconcerti: «Dybala? Forse voleva la Roma! Inter non ha preso nessuno» - - Casalgraziano : @FcInterNewsit Povero Sconcerti alla fine del calcio mercato dell'Inter dovrà essere ricoverato in neurologia - news24_inter : #Sconcerti sull’#Inter: «Tridente Lukaku-Lautaro-Dybala? Da valutare» - ZonaBianconeri : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Mario Sconcerti: «#Inter, bisogna vedere se possono giocare insieme Lautaro, Dybala e Lukaku. #Juventus, mi c… -