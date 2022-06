Inter da Champions League! Con Dybala e Lukaku chi fermerà i nerazzurri?

(Di venerdì 17 giugno 2022) Marotta è acclamato dalla piazza, fa impazzire l’idea del tridente, Martinez ed in Serie A ci sarebbero rivali? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’è pronta ad affondare i due colpi di mercato più importanti della serie A, nessuno avrebbe mai immaginato che dopo i grossi problemi finanziari affrontati poco più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Lorenzo11122 : @FEBACMILAN Avete accettato uno che ha fatto vincere 2 scudetti e una Champions all'Inter - umbo70 : RT @jackpoolista: ????Scudetti Milan: 19 ????Scudetti Inter: 18 (sul campo) ??Champions Milan: 7 ??Champions Inter: 3 SuperCup Europa Milan: 5… - lccatt : RT @jackpoolista: ????Scudetti Milan: 19 ????Scudetti Inter: 18 (sul campo) ??Champions Milan: 7 ??Champions Inter: 3 SuperCup Europa Milan: 5… - AndreaCastei : RT @jackpoolista: ????Scudetti Milan: 19 ????Scudetti Inter: 18 (sul campo) ??Champions Milan: 7 ??Champions Inter: 3 SuperCup Europa Milan: 5… - Allul_tea : RT @jackpoolista: ????Scudetti Milan: 19 ????Scudetti Inter: 18 (sul campo) ??Champions Milan: 7 ??Champions Inter: 3 SuperCup Europa Milan: 5… -

Non solo Lukaku all'e Pogba alla Juve. In serie A potrebbe esserci un altro ritorno pronto a rinforzare un ...Mancini e che ha voglia di lasciare l'Atletico Madrid rinunciando anche alla... Nedved e Ronaldo , oltre che al tecnico, naturalmente), alcune coppe e supercoppe nazionali e un paio di finali di. Mentre la concorrenza sta a guardar le stelle, macerata dai dubbi e dai ...Denzel Dumfries, terzino dell’Inter @Image Sport La pressione è tanta quando ti ... fino a diventare imprescindibile anche in Champions League. Impara a dialogare con i compagni di squadra, trovando ...Il Fantacalcio di fatto "perde" un titolare inamovibile dall'ottima media voto, ma trova un mediano affidabile, pronto a racimolare minuti in partite abbordabili post Champions e non solo. Asllani all ...