Inter-Chelsea, trattativa a carte scoperte per Lukaku: comunicato il tetto massimo, si attende una risposta da Londra (Di venerdì 17 giugno 2022) Prestito e nient'altro, nessuna operazione fantasiosa da parte dell'Inter nel tentativo di riportare a Milano Romelu Lukaku, che nel... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Prestito e nient'altro, nessuna operazione fantasiosa da parte dell'nel tentativo di riportare a Milano Romelu, che nel...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: domani nuovo incontro con il Chelsea per #Lukaku. Potrebbe essere una giornata dec… - SkySport : Trattativa Inter-Chelsea per Lukaku: chiusura vicina #SkySport #SkyCalciomercato #Lukaku #Inter - DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - antonioamodio22 : RT @unclesinger39: Quindi secondo la #narrazione il chelsea che all’inizio chiedeva 25 avrebbe aperto alla trattativa sapendo che l’offerta… - RaffGari : @GuarroPas Dobbiamo solo pazientare un po’. Naturalmente serve l’incastro giusto, ma è chiaro che se il #Chelsea no… -