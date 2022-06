Insulti alla Meloni, da Toscani e Montanari ancora veleno: la sinistra al caviale (avariato) dà il peggio di sé (Di venerdì 17 giugno 2022) Il diluvio di Insulti dei dem avvelenati per il successo crescente di Giorgia Meloni – confermato anche dall’ultima tornata elettorale – ristagna nel pantano del silenzio complice di chi, tra le stesse fila piddine, invece di abbassare i toni e invitare alla decenza, tacendo acconsente al linciaggio mediatico in corso. La sinistra col canino insanguinato insiste ad alimentare, con Insulti acrimoniosi, un incalzante comizio tribale che, dalla radio alla tv, prova a cannibalizzare l’avversario finendo per divorare invece se stessa. Così, nelle ultime ore, altri due noti esponenti dell’intellighenzia al caviale (andato a male ormai da tempo) hanno alimentato un dibattito fatto di offese e accuse assurde, raschiando ancora una volta il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Il diluvio didei dem avvelenati per il successo crescente di Giorgia– confermato anche dall’ultima tornata elettorale – ristagna nel pantano del silenzio complice di chi, tra le stesse fila piddine, invece di abbassare i toni e invitaredecenza, tacendo acconsente al linciaggio mediatico in corso. Lacol canino insanguinato insiste ad alimentare, conacrimoniosi, un incalzante comizio tribale che, dradiotv, prova a cannibalizzare l’avversario finendo per divorare invece se stessa. Così, nelle ultime ore, altri due noti esponenti dell’intellighenzia al(andato a male ormai da tempo) hanno alimentato un dibattito fatto di offese e accuse assurde, raschiandouna volta il ...

