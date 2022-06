Incidente sul lavoro, a Cosenza 35enne muore durante la manutenzione in una centrale a biomasse (Di venerdì 17 giugno 2022) È morto la mattina del 16 giugno mentre lavorava nella centrale a biomasse della società Mercure srl nel comune di Laino Borgo (Cosenza). Armel Dabrè, residente a Mesagne (Brindisi) e lì conosciuto da tutti come Carmelo, è l’ennesima vittima di un Incidente sul lavoro. Arrivato nel 2005 in Puglia – dal 2013 era stato accolto nella Cooperativa Oasi – il 35enne era alla dipendenze di una ditta esterna a cui erano stati affidati alcuni lavori di manutenzione. Da qualche anno aveva deciso di lavorare come trasfertista. Ora gli inquirenti stanno indagando per ricostruire la dinamica degli eventi. Il sindaco di Mesagne, Tony Matarrelli, ha espresso il suo cordoglio su Facebook. “Una notizia tristissima – scrive il primo cittadino – Carmelo, come era stato ribattezzato qui, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) È morto la mattina del 16 giugno mentre lavorava nelladella società Mercure srl nel comune di Laino Borgo (). Armel Dabrè, residente a Mesagne (Brindisi) e lì conosciuto da tutti come Carmelo, è l’ennesima vittima di unsul. Arrivato nel 2005 in Puglia – dal 2013 era stato accolto nella Cooperativa Oasi – ilera alla dipendenze di una ditta esterna a cui erano stati affidati alcuni lavori di. Da qualche anno aveva deciso di lavorare come trasfertista. Ora gli inquirenti stanno indagando per ricostruire la dinamica degli eventi. Il sindaco di Mesagne, Tony Matarrelli, ha espresso il suo cordoglio su Facebook. “Una notizia tristissima – scrive il primo cittadino – Carmelo, come era stato ribattezzato qui, ...

