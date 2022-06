Incendio Malagrotta | paura per i livelli di diossina | domani i dati della centralina di Fiumicino

(Di venerdì 17 giugno 2022) Continua ad essere alto il livello di attenzione per l’avvenuto presso la discarica die cresce l’apprensione per la presenza di polveri sottoli e di biossido di azoto. Stando ai rilevamenti effettuati fino alla mezzanotte di mercoledì 15 giugno, la situazione al momento è sotto controllo. Così l’Arpa in una nota suiqualità dell’aria: ‘In merito al particolato di Roma enon si sono registrati incrementi rispetto ai giorni precedenti e non emergono superamenti del limite giornalieri di PM1o’ Leggi anche:, arriva l’ordinanza: finestre chiuse nel raggio di 6 chilometri: nei prossimi giorni le nuove rilevazioni Per avere un quadro completo ...

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio #Malagrotta: interessati alcuni capannoni di trattamento dei rifiuti. Impegnate 10 squadre di… - gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - 603122002sva : RT @FitCisl: “L’incendio dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta è un fatto gravissimo sotto il profilo ambientale, ma anche… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: 'A Roma serve un termovalorizzatore'. Dopo il rogo di Malagrotta Tajani chiede un incontro con Gualtieri -

Era l'11 aprile 2018 quando Boeri si era limitato a stabilire che nella discarica dic'erano non meno di 3.666.390 mc di percolato il cui trattamento e smaltimento, al prezzo di mercato di ...Lo afferma la Coldiretti che, in riferimento al rogo di, chiede di mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini e le imprese agricole. 'Stop quindi al consumo di ...Continua ad essere alto il livello di attenzione per l’incendio avvenuto presso la discarica di Malagrotta e cresce l’apprensione per la presenza di polveri sottoli e di biossido di azoto. Stando ai r ...“Le parole di Gualtieri in Assemblea Capitolina non sono affatto rassicuranti. L’inceneritore è stato di nuovo sbandierato come soluzione, addirittura con più forza di prima: ma il problema è domani m ...