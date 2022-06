Incendio Malagrotta, Arpa: 'Valori diossine alti ma nei limiti'. Da tre a sei mesi per le cause (Di venerdì 17 giugno 2022) A Malagrotta nessun allarme diossine. Sono confortanti le dichiarazioni dopo i rilievi di Arpa Lazio in seguito all'Incendio di mercoledì al Tmb di Malagrotta a Rom a . I dati degli inquinanti, ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Anessun allarme. Sono confortanti le dichiarazioni dopo i rilievi diLazio in seguito all'di mercoledì al Tmb dia Rom a . I dati degli inquinanti, ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - reportrai3 : L'incendio a Malagrotta ha interessato sia il gassificatore spento dal 2011 sia il resto della struttura. Nell'inch… - gualtierieurope : Ho appena fatto un sopralluogo a Malagrotta. Grazie al lavoro dei @vigilidelfuoco l’incendio è sotto controllo. Per… - MassyBarone17 : RT @DavideR46325615: Incendio Malagrotta: E' allarme diossina. Se al posto di Gualtieri ci fosse stata la Raggi, i giornalisti l'avrebbero… - mauri48aho : RT @Wendy65872240: Non so se qualcuno condivide il mio pensiero: 1) l’incendio di #Malagrotta non è stato assolutamente accidentale 2) ades… -