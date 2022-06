Incendio di Malagrotta | nella discarica di Acilia 150 tonnellate di rifiuti in più al giorno

(Di venerdì 17 giugno 2022) Ostia – L’del 15 giugno divampato nel Tmb di(leggi qui) ha provocato enormi ripercussioni sulla già provata raccolta deidella Capitale. Nelle scorse ore il sindaco Gualtieri aveva detto di essere al lavoro per trovare “altri sbocchi” nell’immediato (leggi qui) così da evitare ulteriori disagi per i romani. E la soluzione è stata individuata nel X Municipio, dove questa mattina si sono percepiti forti odori di bruciato a causa delle correnti dell’aria che stanno disperdendo le particelle di risulta della combustione della scorsa notte, nonostante la situazione nel sito disia sotto controllo. E in attesa dei dati ufficiali dell’Arpa, il Sindaco, “in qualità di Commissario straordinario di Governo, ha emesso una nuova ordinanza per la quale il X Municipio è stato interessato, ...

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - reportrai3 : L'incendio a Malagrotta ha interessato sia il gassificatore spento dal 2011 sia il resto della struttura. Nell'inch… - gualtierieurope : Ho appena fatto un sopralluogo a Malagrotta. Grazie al lavoro dei @vigilidelfuoco l’incendio è sotto controllo. Per… - OvileItalia : RT @DavideR46325615: Incendio Malagrotta: E' allarme diossina. Se al posto di Gualtieri ci fosse stata la Raggi, i giornalisti l'avrebbero… - MLFranciolini : RT @TgLa7: Paolo Sottocorona spiega gli effetti dell'alta pressione sulla nube generatasi dopo l'incendio dell'impianto di raccolta rifiuti… -

Daniele Leodori assente per l'diMentre continuano le opere di spegnimento nell'impianto di trattamento dei rifiuti a, i ... Un'ora, invece, hanno impiegato i pompieri chiamati a spegnere un altroin via della ...Dopo il rogo scoppiato nell'impianto di raccolta Tmb Malagrotta 2, che sta causando disagi nella raccolta dei rifiuti in tutta la città di Roma, il sindaco ha emanato un'ordinanza, in accordo con il X ...Dopo l’incendio devastante che ha coinvolto l’impianto di Malagrotta, a distanza di giorni si continua a fare la conta dei danni. E delle conseguenze. Sia per l‘aria irrespirabile e quella cappa su Ro ...