Incendio a Malagrotta, i veleni intossicano il litorale: nube di fumo da Ostia ad Acilia avvolte da una cappa tossica (Di venerdì 17 giugno 2022) Incendio a Malagrotta, nube di fumo avvolge il litorale. “Questa notte avevo la gola in fiamme e gli occhi che mi lacrimavano. La gente sta andando al pronto soccorso. La situazione è gravissima”. Sono le parole allarmanti di Paolo Ferrara, consigliere in assemblea capitolina, che racconta a La Notizia la grave situazione in cui versa da ieri sera tutto il decimo municipio, dopo che la densa nube di fumo scaturita dall’Incendio del Tmb di Malagrotta, da lì è arrivata in altre zone della città, fino a Ostia, Acilia, Casal Palocco. nube di fumo da Ostia ad Acilia Ferrara, che a Ostia ci vive, denuncia un forte ritardo da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022)diavvolge il. “Questa notte avevo la gola in fiamme e gli occhi che mi lacrimavano. La gente sta andando al pronto soccorso. La situazione è gravissima”. Sono le parole allarmanti di Paolo Ferrara, consigliere in assemblea capitolina, che racconta a La Notizia la grave situazione in cui versa da ieri sera tutto il decimo municipio, dopo che la densadiscaturita dall’del Tmb di, da lì è arrivata in altre zone della città, fino a, Casal Palocco.didaadFerrara, che aci vive, denuncia un forte ritardo da ...

Giorgiolaporta : Impressionante #incendio all'ex #discarica di #Malagrotta a #Roma. Pare che ci vorranno giorni per domarlo completa… - reportrai3 : L'incendio a Malagrotta ha interessato sia il gassificatore spento dal 2011 sia il resto della struttura. Nell'inch… - gualtierieurope : Ho appena fatto un sopralluogo a Malagrotta. Grazie al lavoro dei @vigilidelfuoco l’incendio è sotto controllo. Per… - DossiCarla : RT @dianzbd7: Colpe e responsabilità per l'incendio di Malagrotta a Roma. Denuncia del 'Riformista' - rugiada71 : RT @Paolo__Ferrara: Guardate la foto scattata da un cittadino. Gualtieri ha abbandonato al proprio destino il Litorale romano. In questo mo… -