“In Italia quattro eventi estremi legati alla siccità in 25 anni | sono costati oltre 5 miliardi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’è stata colpita negli ultimi 25da 4 principali: nel 1997, 2002, 2012 e 2017. Questihanno causato costi perdi dollari (5.297.496.000), per il 48% dovuticrisi idrica del 2017. Lo comunica in una nota Legambiente, in occasione della Giornata mondiale per la lottadesertificazione, citando i dati del centro Emdat (The International Disaster Database), che si occupa di. Secondo gli ultimi studi della Commissione Ue, prosegue Legambiente, il numero di persone in Europa che vivono in aree considerate sotto stress idrico per almeno un mese all’anno potrebbe passare dai 52 milioni ...