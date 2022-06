In Italia aumenta l'incidenza dei casi covid a 310 e l'Rt a 0,83 (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022) vs 222 ogni 100.000 abitanti (03/05/2022 -09/06/2022). È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. Nel periodo 25 maggio - 7 giugno 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,73-1,18), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 0,75), con un range che supera la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento, con un intervallo che raggiunge la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,91-1) al 07/06/2022 vs Rt=0,80 (0,77-0,85) al 31/05/2022. Giù ricoveri nelle terapie intensive ma lieve salita dei ricoveri nei reparti Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 1,9% ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Sale l'settimanale a livello nazionale: 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022) vs 222 ogni 100.000 abitanti (03/05/2022 -09/06/2022). È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. Nel periodo 25 maggio - 7 giugno 2022, l'Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,73-1,18), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 0,75), con un range che supera la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato suicon ricovero ospedaliero è in aumento, con un intervallo che raggiunge la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,91-1) al 07/06/2022 vs Rt=0,80 (0,77-0,85) al 31/05/2022. Giù ricoveri nelle terapie intensive ma lieve salita dei ricoveri nei reparti Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 1,9% ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Lo spread aumenta e Salvini torna a parlare di Bruxelles che vuole svenderci e di complotto contro l'Italia. Questo… - sulsitodisimone : In Italia aumenta l'incidenza dei casi covid a 310 e l'Rt a 0,83 - TViweb : Post Edited: Covid in Italia, sale l’incidenza: aumenta anche l’Rt? - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Covid in Italia, sale l’incidenza: aumenta anche l’Rt? - retewebitalia : Covid-19, report iss: ''sale l'incidenza a 310 contagi, aumenta anche indice rt a 0.83 - #retewebitalia #news… -