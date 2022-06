In casa 5Stelle è il delirio: “Di Maio è un megalomane”. E Grillo blinda il doppio mandato (Di venerdì 17 giugno 2022) In casa 5Stelle è guerra di tutti contro tutti. Nel bel mezzo dello scontro frontale tra Conte e Di Maio Beppe Grillo sul suo blog interviene a gamba tesa sul nodo del secondo mandato. Totem del movimento, oggi messo in discussione. Grillo: il doppio mandato non si tocca Per il fondatore di M5S la regola aurea non si tocca. Il “dilemma può essere superato in altri modi. Senza per questo privarsi di una regola. La cui funzione è di prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere. Se non di una sua deriva autoritaria”, scrive Grillo. “Che è ben maggiore del sacrificio di qualche (vero o sedicente) Grande Uomo”. Il riferimento, confermato da fonti parlamentari vicine a Conti, è all’eventuale ‘sacrificio’ di Di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Inè guerra di tutti contro tutti. Nel bel mezzo dello scontro frontale tra Conte e DiBeppesul suo blog interviene a gamba tesa sul nodo del secondo. Totem del movimento, oggi messo in discussione.: ilnon si tocca Per il fondatore di M5S la regola aurea non si tocca. Il “dilemma può essere superato in altri modi. Senza per questo privarsi di una regola. La cui funzione è di prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere. Se non di una sua deriva autoritaria”, scrive. “Che è ben maggiore del sacrificio di qualche (vero o sedicente) Grande Uomo”. Il riferimento, confermato da fonti parlamentari vicine a Conti, è all’eventuale ‘sacrificio’ di Di ...

