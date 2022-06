Imprese: Manageritalia, parti sociali siedano al tavolo a fare contratti per crescita del Paese (Di venerdì 17 giugno 2022) Milano, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Non è accettabile che il nostro sia un Paese con un mercato del lavoro low cost. I contratti collettivi devono essere firmati al più presto e devono portare rapidamente a un aumento delle retribuzioni. Certo, il tutto senza innescare una spirale inflazionistica ma supportando la domanda interna". Questa una delle parti del discorso con cui il presidente Mario Mantovani ha aperto oggi a Milano l'assemblea nazionale di Manageritalia davanti a oltre 250 manager provenienti da tutta Italia. “Non è accettabile - ha continuato Mantovani - per le parti sociali non sedersi al tavolo delle trattative, in un momento come questo la priorità devono essere le retribuzioni. Non si può vivere in città come Milano con stipendi di poco superiori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Milano, 17 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Non è accettabile che il nostro sia uncon un mercato del lavoro low cost. Icollettivi devono essere firmati al più presto e devono portare rapidamente a un aumento delle retribuzioni. Certo, il tutto senza innescare una spirale inflazionistica ma supportando la domanda interna". Questa una delledel discorso con cui il presidente Mario Mantovani ha aperto oggi a Milano l'assemblea nazionale didavanti a oltre 250 manager provenienti da tutta Italia. “Non è accettabile - ha continuato Mantovani - per lenon sedersi aldelle trattative, in un momento come questo la priorità devono essere le retribuzioni. Non si può vivere in città come Milano con stipendi di poco superiori ...

Pubblicità

StraNotizie : Imprese: Manageritalia, parti sociali siedano al tavolo a fare contratti per crescita del Paese… - LocalPage3 : Imprese: Manageritalia, parti sociali siedano al tavolo a fare contratti per crescita del Paese… - manageritalia : #assembleamanager Dopo 27 anni il #purpose del @CFMTformazione non cambia: garantire la creazione di valore delle i… -