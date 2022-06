Impotenza e criptorchidismo | dramma intimo per gli uomini italiani | come sono ridotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Quello dell'non è più solo un problema della maturità. La maggioranza dei giovaninon si è mai fatta visitare da un andrologo, eppure fra i 14 e i 20 anni uno su tre ha già patologie andrologiche con ricadute sulla fertilità in un caso su dieci. Aumentare la consapevolezza dei giovanissimi, informarli e fare prevenzione è l'obiettivo della campagna 'Amore senza ostacoli' della Società italiana di andrologia (Sia), che per tutto il prossimo anno scolastico, fino a giugno 2023, porterà gli esperti in 100 scuole di tutto il Paese. Ben 10.000 adolescenti saranno coinvolti in incontri in cui sarà possibile parlare delle principali malattie andrologiche, delle regole di prevenzione e diprendersi cura della propria salute sessuale senza cadere nella trappola delle fake news, ma affidandosi a fonti certe e autorevoli. ...