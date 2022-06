Il viaggio, cammino di crescita dell’essere umano: “Sempre più alla portata di tutti” (Di venerdì 17 giugno 2022) Verne, Salgari, Kipling. Autori capaci di far viaggiare i lettori senza muoversi dalla scrivania. Prima di loro, Omero ha tratteggiato con Ulisse la figura mitica più affascinante, “colui che ha errato tanto”. Da Sempre il viaggio per l’essere umano rappresenta una fonte di ispirazione, la traversata il percorso verso l’età adulta, un cammino che dev’essere alla portata di tutti. La promozione dell’accessibilità nei luoghi turistici per consentire alla persone con disabilità di partecipare insieme con gli altri alle attività ricreative è diventato un’obiettivo da raggiungere nel minore tempo possibile. Flotta Grimaldi Lines, Cruise Barcelona, zero emissioni in portoCarta europea della disabilità Ed è in quest’ottica che si muove ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Verne, Salgari, Kipling. Autori capaci di far viaggiare i lettori senza muoversi dscrivania. Prima di loro, Omero ha tratteggiato con Ulisse la figura mitica più affascinante, “colui che ha errato tanto”. Dailper l’essererappresenta una fonte di ispirazione, la traversata il percorso verso l’età adulta, unche dev’esseredi. La promozione dell’accessibilità nei luoghi turistici per consentirepersone con disabilità di partecipare insieme con gli altri alle attività ricreative è diventato un’obiettivo da raggiungere nel minore tempo possibile. Flotta Grimaldi Lines, Cruise Barcelona, zero emissioni in portoCarta europea della disabilità Ed è in quest’ottica che si muove ...

