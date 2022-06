Il riscaldamento globale continua a provocare danni. Un clima del genere non si era mai visto nello Yellowstone e le zone scavate dalle inondazioni richiederanno mesi per essere riparate (Di venerdì 17 giugno 2022) La crisi climatica colpisce anche lo splendido Parco Nazionale di Yellowstone che, a causa di piogge straordinarie, che hanno provocato frane e inondazioni mai viste prima, deve chiudere ai visitatori. Nella storia era successo solo un’altra volta, nel giugno del 1988, per una serie di devastanti incendi a catena provocati da un fulmine. La meraviglia dei tulipani, in Olanda riapre l’immenso e coloratissimo parco di Keukenhof X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 giugno 2022) La crisitica colpisce anche lo splendido Parco Nazionale diche, a causa di piogge straordinarie, che hanno provocato frane emai viste prima, deve chiudere ai visitatori. Nella storia era successo solo un’altra volta, nel giugno del 1988, per una serie di devastanti incendi a catena provocati da un fulmine. La meraviglia dei tulipani, in Olanda riapre l’immenso e coloratissimo parco di Keukenhof X ...

Pubblicità

antoniospadaro : Oggi su Avvenire anticipazione di una riflessione sul problema dell’#acqua potabile in uscita domani su La Civiltà… - Giada81_0 : @dottorbarbieri Impazziti per colpa del riscaldamento globale... o per la pizza... ?????? - davidefent : RT @antoniospadaro: Oggi su Avvenire anticipazione di una riflessione sul problema dell’#acqua potabile in uscita domani su La Civiltà Catt… - BeppeGiulietti : RT @antoniospadaro: Oggi su Avvenire anticipazione di una riflessione sul problema dell’#acqua potabile in uscita domani su La Civiltà Catt… - paoloigna1 : RT @GigamundoIT: Riscaldamento globale, ghiacciai e sopravvivenza umana - -