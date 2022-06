Il Regno Unito ha approvato l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo ha stabilito la ministra dell'Interno Piri Patel, che ha firmato l'ordine di trasferimento. negli Stati Uniti Assange rischia fino a 175 anni di carcere Leggi su wired (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo ha stabilito la ministra dell'Interno Piri Patel, che ha firmato l'ordine di trasferimento.rischia fino a 175 anni di carcere

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #17giugno venerdì nero per la libertà di stampa e la democrazia. Il Regno Unito approva l’estradizione di Julian As… - amnestyitalia : ??La ministra dell’Interno del Regno Unito, Priti Patel, ha autorizzato l’estradizione di #JulianAssange negli Usa p… - amnestyitalia : Le assicurazioni diplomatiche fornite dagli Usa, secondo le quali Assange non sarà tenuto in isolamento, non posson… - Fabriziotonello : RT @SMaurizi: Ministra dell'interno del Regno Unito, Priti Patel, ha approvato estradizione di Julian #Assange: - accounttempora1 : RT @Cinguetterai: ?? È ufficiale: l’#Eurovision2023 non si terrà in Ucraina per questioni di sicurezza e per il protrarsi della guerra. Inol… -