Pubblicità

Il Foglio

... il potente chiericoMoqtada al Sadr , ha chiesto un coup de theatre nel tentativo di ... Alle elezioni politiche di ottobre, il partito di Sadr basato su una piattaformae ...Moqtada al - Sadr , l'eclettico leader clericale la cui piattaforma politica- nazionalistaè stata relativamente privilegiata dal consenso pubblico, è emerso come 'kingmaker'. ... Il populista sciita Sadr manda (di nuovo) in crisi Baghdad In gioco non ci sono solo gli equilibri tra i vari partiti iracheni, ma anche le leve del potere delle fazioni sciite: quelle fedeli all’Iran e quelle più nazionaliste ...Mentre l’Iraq fatica a costruire un nuovo governo, il premier Khadimi continua nel suo tentativo di costruire un ruolo internazionale ...