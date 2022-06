Il papà di Elena rompe il silenzio: 'Martina non è pazza, odiava nostra figlia' (Di venerdì 17 giugno 2022) - Alessandro Del Pozzo rompe il silenzio con un lungo messaggio affidato alla sorella e inviato ai giornalisti. Lo ha fatto alla vigilia dell'interrogatorio di garanzia di Martina Patti, l'ex compagna ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 giugno 2022) - Alessandro Del Pozzoilcon un lungo messaggio affidato alla sorella e inviato ai giornalisti. Lo ha fatto alla vigilia dell'interrogatorio di garanzia diPatti, l'ex compagna ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'omicidio di Elena, il papà: 'Martina è un mostro, non meritava nostra figlia'. Parla Alessandro Dal Pozzo: 'Non p… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #ElenaDelPozzo, lo sfogo del papà della piccola: 'Ma quale raptus, omicidio studiato'. - Marilenapas : RT @Corriere: «Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo» - Marilenapas : RT @Corriere: «Amo mia figlia più di ogni altra cosa al mondo, è uguale a me in tutto e per tutto. Me l’ha uccisa! Me l’ha portata via... n… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo» -