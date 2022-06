Il Padrino | Al Pacino e il motivo per cui stava per essere cacciato dal film

(Di venerdì 17 giugno 2022) Come riportato da Deadline, per poco Alnon ha finito perdal set de Il; l'attore ne ha parlato nel corso di un incontro per il 50esimo anniversario deldurante il Tribeca Festival. C'è stato un momento in cui Alperdal set de Il. L'attore ne ha parlato nel corso di un incontro svoltosi in occasione del 50esimo anniversario deldurante il Tribeca Festival. A salvare la partecipazione di Alnelè stato Francis Ford Coppola, regista de Il. L'attore ha raccontato: "La produzioneper cacciarmi ma Francis ha voluto anticipare le riprese ...

C'è stato un momento in cui Al Pacino stava per essere cacciato dal set de Il Padrino. L'attore ne ha parlato nel corso di un incontro svoltosi in occasione del 50esimo anniversario del film durante il Tribeca Festival. A salvare la partecipazione di Al Pacino nel film è stato Francis Ford Coppola, regista de Il Padrino. L'attore ha raccontato: "La produzione voleva cacciarmi ma Francis ha voluto anticipare le riprese ... Grande emozione ieri sera ha suscitato la presenza di Al Pacino e Robert De Niro al Tribeca Film Festival a New York per una proiezione speciale de Il Padrino in occasione dei 50 anni della pellicola.