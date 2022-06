Il nuovo spazio dell’intelligence La presentazione della rivista Formiche

Leggi su formiche

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il conflitto in Ucraina ha posto al centro del dibattito il valore dei satelliti e il loro utilizzo nei teatri di guerra. Questo perché la declassificazione delle informazioni cui molti Paesi hanno voluto provvedere fin dagli inizi dell’aggressione russa in Ucraina ha reso possibile la fruizione delle immagini satellitari, per monitorare la situazione sul campo, troppo spesso mistificata dalle parti. Il sistema con cui le agenzie di intelligence si sono sempre mosse è sostanzialmente cambiato, preferendo alla segretezza più assoluta una maggiore apertura alla condivisione delle informazioni e all’acquisizione delle informazioni provenienti dall’esterno. Come è stato possibile questo cambiamento? Come si evolverà il comparto? Quali sono le implicazioni in termini di sicurezza nazionale? Sono queste le domande a cui si cercherà di rispondere nel corso dell’evento di ...