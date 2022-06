Il finale di Legacies 4, spiegato (Di venerdì 17 giugno 2022) Come finisce Legacies 4: dopo quattro stagioni chiude lo spin-off di The Vampire Diaries e The Originals. Ecco la trama ultima puntata. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 17 giugno 2022) Come finisce4: dopo quattro stagioni chiude lo spin-off di The Vampire Diaries e The Originals. Ecco la trama ultima puntata. Tvserial.it.

Pubblicità

tarak_fangirl : Carolina okkate vampire diaries episode 1 lo and legacies finale lo undi - imaweirdoxo : ho visto il finale di legacies ed è stato tutto così underwhelming perché mi sono fatta troppi film mentali - abbracciamiric : RT @sunlitblanche: Il finale perfetto per me sarebbe stato con Hope che raggiunge il padre e la madre, trovando la pace con loro, una bella… - gigi_mixersiren : Il finale è stato bello. Sono felice che ogni personaggio abbia avuto il suo Happy ending. Finalmente abbiamo vist… - iofunzionocosi : ma quindi ha senso guardare il finale di legacies per klaus e caroline o meglio rimanere con il ricordo di TVD e TO? -