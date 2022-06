Il Festival delle meraviglie (Di venerdì 17 giugno 2022) Tre giorni di teatro di strada contemporaneo con 9 compagnie di artisti internazionali e oltre 20 spettacoli. A Milano, alla Biblioteca degli Alberi Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) Tre giorni di teatro di strada contemporaneo con 9 compagnie di artisti internazionali e oltre 20 spettacoli. A Milano, alla Biblioteca degli Alberi

Pubblicità

maria_paola63 : RT @BPossibile: Domani, 17 giugno, Patrick parteciperà nella nostra città al festival della Repubblica delle Idee, alle ore 22 in Piazza Ma… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: A Ostuni, dal 21 al 26 giugno, si terrà la prima edizione di “Allora Fest”, Festival Internazionale di Cinema in Puglia: u… - porsienna : @belladinotte23 Festival delle mele ?????? - Luisa70368354 : RT @redazionemetis: Il #Festival #VainPorto prevede anche #confronti sul tema ambientale per celebrare i 20 anni di #BandieraBlu. ? https:/… - JessiCalisti27 : Sto pensando solo alla porchetta che mangerò stasera al festival delle porchette di tutta Italia -