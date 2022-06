Il discorso di Putin per terremotare l’Occidente: «Finito il mondo dominato dagli Usa» (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo un rinvio dovuto a una serie di attacchi hacker è iniziato il discorso di Putin al Forum di San Pietroburgo Leggi su corriere (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo un rinvio dovuto a una serie di attacchi hacker è iniziato ildial Forum di San Pietroburgo

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora?? Ecco il discorso integrale di #Putin, da leggere molto attentamente per capire?? - Agenzia_Ansa : 'Gli Usa pensano di essere l'unico centro del mondo'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al fo… - SkyTG24 : #Putin, intervenendo al forum economico di #SanPietroburgo, ha attaccato Washington e i suoi alleati… - Antomj72 : RT @Anna302478978: La Russia sta entrando nella prossima era come potente Paese sovrano. Solo gli Stati forti e sovrani possono dire la lo… - pierlugrasso74 : Il discorso tenuto oggi da #Putin è fondamentale. Ribadisce con assoluta certezza (in questo caso vera, non come pe… -