Il Chelsea vende Lukaku all'Inter e vuole Osimhen, il retroscena (Di venerdì 17 giugno 2022) La trattativa che porta Lukaku dal Chelsea all'Inter è vicinissima alla chiusura, gli Inglesi vogliono Osimhen del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Napolipiu l'attaccante nigeriano è diventato uno degli obiettivi primari del club inglese. Il Napoli per cedere Osimhen chiede almeno 100 milioni di euro, un prezzo alto ma che non sarebbe.un grandissimo problema per il nuovo proprietario del Chelsea Tod Boehly, che secondo Forbes ha un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari. Osimhen al Chelsea: Broja nell'affare Le voci di mercato su un addio di Osimhen non si arrestano. Le parole del nigeriano sul suo futuro sono state molto incerte. Ecco perché continuano a sorgere dubbi sulla reale permanenza di ...

