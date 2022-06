Il buco di 2 ore dopo l’omicidio, le telefonate di aiuto della mamma di Elena Del Pozzo ai parenti. Il sospetto della procura sul possibile aiuto per nascondere il cadavere (Di venerdì 17 giugno 2022) Il possibile complice di Martina Patti nell’omicidio e nell’occultamento del cadavere di sua figlia Elena Del Pozzo di cinque anni potrebbe essere tra le persone che la 23enne ha chiamato subito dopo aver ucciso la bambina. Ci sarebbero circa due ore di buco quel giorno, tra le 14 e le 16, quando Patti avrebbe fatto partire una raffica di richieste frenetiche di aiuti ai parenti, come riporta il Messaggero. Sarà uno dei punti da chiarire nell’interrogatorio previsto oggi, quando la donna, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, sarà interrogata dalla procura guidata da Carmelo Zuccaro. Gli inquirenti stanno cercando di capire attraverso i tabulati telefonici se possa ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilcomplice di Martina Patti nele nell’occultamento deldi sua figliaDeldi cinque anni potrebbe essere tra le persone che la 23enne ha chiamato subitoaver ucciso la bambina. Ci sarebbero circa due ore diquel giorno, tra le 14 e le 16, quando Patti avrebbe fatto partire una raffica di richieste frenetiche di aiuti ai, come riporta il Messaggero. Sarà uno dei punti da chiarire nell’interrogatorio previsto oggi, quando la donna, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio premeditato e occultamento di, sarà interrogata dallaguidata da Carmelo Zuccaro. Gli inquirenti stanno cercando di capire attraverso i tabulati telefonici se possa ...

