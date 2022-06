Il Bayern rilancia per Mané | i dettagli

(Di venerdì 17 giugno 2022) IlMonaco continua a provarci perdopo aver trovato l’accordo con l’attaccante, i bavaresi sono pronti are l’offerta al Liverpool IlMonaco è pronto are l’offerta al Liverpool per. I bavaresi sono pronti ad arrivare vicini ai 50 milioni secondo quanto riportato da Sky Sport. Filtra ottimismo anche perché l’accordo tra il giocatore e ilè stato trovato già da tempo. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare il rilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Calcio News 24

IlMonaco continua a provarci per Mané dopo aver trovato l'accordo con l'attaccante, i bavaresi sono pronti a rilanciare l'offerta al Liverpool IlMonaco è pronto a rilanciare l'offerta al Liverpool per Mané. I bavaresi sono pronti ad arrivare vicini ai 50 milioni secondo quanto riportato da Sky Sport. Filtra ottimismo anche perché ...La Bildsul futuro di Lewandowski e riferisce di un'offerta da parte del Barcellona per l'attaccante delMonaco La Bildsul futuro di Lewandowski e riferisce di una possibile offerta da parte del Barcellona per l'attaccante delMonaco. Secondo il quotidiano tedesco, i blaugrana ... Bayern Monaco, accordo raggiunto con Mané. Si tratta con il Liverpool Secondo quanto riportato da Sky Sports , il Bayern Monaco è pronto a un nuovo rilancio per Sadio Mané. L'intesa con il giocatore è ...La Bild rilancia sul futuro di Lewandowski e riferisce di un’offerta da parte del Barcellona per l’attaccante del Bayern Monaco La Bild rilancia sul futuro di Lewandowski e riferisce di una possibile ...