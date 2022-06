(Di venerdì 17 giugno 2022) Il capocannoniere del campionato Primavera GiuseppeDi Bruttopilo, attaccante del Napoli, è statodal ct Nunziata per19, che si tiene questa estate in Slovacchia. Gli azzurrini sono stati sorteggiati nel Gruppo A, con Romania, Francia e Slovacchia. Non parteciperanno Gnonto e Scalvini, a seguito delle perplessità espresse dall’Atalanta e dallo Zurigo.ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la convocazione con un post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe(@ giuseppe10 ) L'articolo ilNapolista.

napolista : Il baby #Ambrosino convocato per l'Europeo Under 19 dell'#Italia esulta sui social: «Pronti alla morte!» È stato i…

Presente invece il talento della Juventus Fabio Miretti. Tra gli altri ragazzi convocati, ... Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus); Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli). Vergara ha dato vero e proprio spettacolo con la Viola: assist al bacio ad Ambrosino per il gol. Al 94' il talento napoletano ha controllato un lancio lungo, sfidato tutta la difesa della Fiorentina. Europeo Under 19, convocato il baby Napoli Ambrosino: il programma della competizione. In casa Napoli c'è un aspetto che non può non far riflettere: sono sempre meno italiani in azzurro, ed anche nella prossima stagione il risultato non dovrebbe cambiare. Un Napoli cosmopolita. Il Napoli spera di vedere la consacrazione di alcuni ragazzi come Zerbin e Gaetano. I ragazzi saranno valutati a Dimaro dalla dirigenza.