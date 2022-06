Pubblicità

Today.it

Tutte le attività del parco sono state tradotte e comunicate anche nella lingua dei segni () grazie ad un percorso di integrazione e inclusione sociale che Zoomarine ha intrapreso da tempo. Il ...... avvalendosi dicapaci e competenti e di volontari con grande spirito di iniziativa". composta interamente da attori sordi che utilizzano la. "L'evento di sabato - ha precisato ... I professionisti lis a Zoomarine il 1° parco divertimenti italiano accessibile a persone sorde Roma, 16 giu. (Labitalia) - Zoomarine diventa il primo parco divertimenti in Italia interamente accessibile alle persone sorde. Tutte le attività del parco sono ...Per festeggiare il quinto anno di attività sul territorio, l’associazione per l’Inclusione di udenti e sordi (Aidus) dedicherà l’intera giornata di sabato presso la Sala Estense, con il Patrocinio del ...