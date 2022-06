I primi sondaggi politici dopo le elezioni amministrative del 12 giugno (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - dopo tre settimane di “buio” sulla diffusione dei sondaggi, imposto dalla legge in occasione di tornate elettorali, torna l'appuntamento con la Supermedia Agi/YouTrend. Oggi siamo in grado di tracciare un bilancio su come si sono evolute le preferenze politiche degli italiani nel corso dell'ultimo mese, caratterizzato dalle chiusure delle campagne elettorale per le elezioni amministrative (e per i referendum sulla giustizia, passati decisamente in secondo piano). E questo bilancio, non a caso, è sostanzialmente in linea con le indicazioni emerse dal primo turno delle elezioni comunali di domenica scorsa, e con le interpretazioni che ne sono state date. Vediamo perché: innanzitutto, Fratelli d'Italia fa registrare un nuovo record con il 22,5%, un dato coerente con il sorpasso che il partito di ... Leggi su agi (Di venerdì 17 giugno 2022) AGI -tre settimane di “buio” sulla diffusione dei, imposto dalla legge in occasione di tornate elettorali, torna l'appuntamento con la Supermedia Agi/YouTrend. Oggi siamo in grado di tracciare un bilancio su come si sono evolute le preferenze politiche degli italiani nel corso dell'ultimo mese, caratterizzato dalle chiusure delle campagne elettorale per le(e per i referendum sulla giustizia, passati decisamente in secondo piano). E questo bilancio, non a caso, è sostanzialmente in linea con le indicazioni emerse dal primo turno dellecomunali di domenica scorsa, e con le interpretazioni che ne sono state date. Vediamo perché: innanzitutto, Fratelli d'Italia fa registrare un nuovo record con il 22,5%, un dato coerente con il sorpasso che il partito di ...

