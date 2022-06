“Ho ucciso mamma” Choc nel mondo della tv | l’attore confessa l’omicidio | particolari terribili

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) Da attore a killer, la parabola del 24enne Ryan Grantham attore conosciuto sul grande e piccolo schermo per diverse interpretazioni. Era apparso in Diario di una schiappa, Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo di Terry Gilliam (dove era Anton, il personaggio di Andrew Garfield, da piccolo) e, più cresciuto, in serie come iZombie, Supernatural e Riverdale. In questi giorni si sta tenendo il processo dove è accusato delmadre, la sentenza è attesa per mercoledì. I fatti risalgono al 31 marzo 2020 quandouccise la madre, Barbara Waite. Al momento del suo omicidio, secondo quanto riferito, Waite stava suonando o il pianoforte nella casa di famiglia nella Columbia Britannica quando Grantham le ha sparato alla nuca. Dopo la sparatoria, i pubblici ministeri hanno affermato che Grantham aveva tre ...