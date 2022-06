Ho rubato l' ovetto | 12enne scrive al negoziante Con la lettera di risposta gli manderò una torta

Pubblicità

Siccome non avevo soldi hounJoy Kinder . Mi dispiace molto, e so di aver sbagliato. Poiché voglio vivere in pace con Dio e con lei, allego 10 euro per farmi perdonare...". Un bel ...Siccome non avevo soldi hounJoy Kinder. Mi dispiace molto, e so di aver sbagliato. Poiché voglio vivere in pace con Dio e con lei, allego 10 euro per farmi perdonare...".Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all’interno 10 euro come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto Kinder. Sono rimasto allibito ..."Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all'interno 10 euro, come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto Kinder". Lo racconta ...