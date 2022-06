Ho passato le peggiori 24 ore della mia vita | il drammatico racconto di Giulia De Lellis

(Di venerdì 17 giugno 2022)Dedi nuovo positiva al Covid (per la seconda volta). L'influencer lo annuncia sui social con un post. Eppure soltanto poco tempo fa aveva detto di essersi negativizzata, ora il Covid è tornato.racconta di stare molto male e che non si aspettava minimamente di avere sintomi così forti. La seconda forma di Covid l'ha costretta a restare a letto con forte debolezza. "Credo di averle ultime 24 oremia! Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva”, scrive su Instagram dove fa il pieno di commenti dei suoi followers. Pubblica una foto mentre mangia: si tratta del suo primo pasto dopo due giorni di digiuno.spera di rimettersi in forma il prima possibile e si gode le ...

Pubblicità

Pietro12846794 : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - FraterVentus : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - AnnaOri11 : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - piero_aurelio : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… - AndreaIsa2404 : RT @AuroraLittleSun: Giulia De Lellis positiva al Covid: «Forma molto aggressiva, ho passato le 24 ore peggiori della mia vita» Stessa cosa… -

In una storia Instagram la De Lellis ha scritto: 'Credo di averle ultime 24 oredella mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero ...Ma in forma diversa, come spiega lei stessa su Instagram : 'Credo di averle ultime 24 oredella mia vita ! Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto ...Il mercato delle criptovalute sta attraversando un nuovo pronunciato calo, con Bitcoin ad un passo dai 20.000 Dollari ed Ethereum vicino ai 1.000 Dollari.Dopo 5 mesi dalla prima volta, Giulia De Lellis è di nuovo positiva al Covid 19. È la stessa influencer ad annunciarlo sui social ...